Zamachowiec z Nowej Zelandii w przeszłości odwiedził Polskę? Są nowe informacje w sprawie

Jak podaje „Telegraph”, służby sprawdzają, dokąd podróżował 28-letni Australijczyk Brenton Tarrant, który w piątek zabił 50 osób w Nowej Zelandii. Mężczyzna nie był wcześniej obserwowany przez służby. Jednak po krwawym zamachu, funkcjonariusze zaczęli dokładnie przyglądać się jego przeszłości. Okazało się, że w ostatnich latach odwiedził wiele państw: Wielką Brytanię, Turcję, Serbię, Bośnię i Czarnogórę, Chorwację, Francję, Portugalię, Hiszpanię, Bułgarię, Rumunię, Węgry, Islandię, Argentynę, a także Polskę.

Służby wywiadowcze wielu krajów próbują ustalić, czy mężczyzna będąc na ich terytorium, kontaktował się z jakimikolwiek ekstremistami. Próbują odtworzyć siatkę ewentualnych powiązań. Brenton Tarrant usłyszał zarzut morderstwa.

Nazwisko polskiego hetmana

Wcześniej informowaliśmy o tym, że wśród licznych napisów i dat, jakie na swojej broni i magazynkach zamieścił zamachowiec z Christchurch, znalazł się jeden odwołujący do Feliksa Kazimierza Potockiego. Jako hetman polskiego wojska brał on udział m.in. w bitwie pod Wiedniem w 1683 roku, uważanej przez historyków za kluczową dla powstrzymania tureckiej ekspansji na Europę. Wpisuje się to w rasistowski, antymuzułmański przekaz płynący z 74-stronicowego manifestu zamachowca, który trafił do sieci.

Na ekwipunku 28-letniego mężczyzny były też wymalowane liczby „14”, mające znaczenie dla środowisk neonazistowskich. Z kolei podczas przygotowań do zamachu terrorysta słuchał popularnej serbskiej kompozycji, znanej szeroko w sieci jako „Remove kebab”. Utwór ten odnoszony jest do czystek etnicznych popełnianych na bośniackich Turkach, a w szerszym kontekście jest ogólnie antymuzułmański.

Atak na meczety

Do ataków na meczety doszło (15 marca) podczas piątkowych modlitw. Jako pierwsza zaatakowała została świątynia w Christchurch, później nowozelandzka policja potwierdziła także atak na meczet w Linwood. Według świadków pierwszej strzelaniny, ubrany na czarno sprawca uzbrojony był w broń maszynową i miał na głowie hełm. Zaczął strzelać do modlących się ludzi. Ci, którzy uciekli, opowiadali, że strzelał przez 10 do 15 minut.

Szef nowozelandzkiej policji Mike Bush poinformował media o znalezieniu zaimprowizowanych ładunków wybuchowych, przytwierdzonych do pojazdów. Miała to być dalsza część ataku terrorystycznego. – To pokazuje powagę sytuacji – podkreślał. Służby wielokrotnie prosiły też, aby nie publikować ani nie podawać dalej w mediach społecznościowych nagrania z ataku, które trafiło do sieci.

