Lewis Hamilton gołębi. Ptaka sprzedano za 1,25 mln euro

Właścicielem ptaka jest 63-latni Joel Verschoot z Igelmunster w zachodniej Flandrii. Przyznał, że jego gołąb urodził się już jako mistrz, ale nigdy nie marzył o tym, że uda mu się go sprzedać za taką cenę. – Dwaj Chińczycy powiedzieli mi jeszcze przed aukcją, że zapłacą za Armando każdą cenę. Ale nie spodziewałem się, że aż do tego dojdzie. To ukoronowanie tych wszystkich lat w sporcie gołębiarskim. Wisienka na torcie – powiedział. Mężczyzna mówi, że trenuje swoje ptaki po 12 godzin dziennie. Zapewnia, że to jego hobby. Ptak Armando w 2017 i 2018 roku wygrał wszystkie zawody w Belgii, a w 2018 roku również w Europie. – Już trzy lata temu było jasne, że dojdzie na szczyt – mówi Verschoot.

Armando ma pięć lat i zbliża się do „wieku emerytalnego” , ma wyjątkowe wyczucie kierunku i niezwykle silne skrzydła. Jest opisywany jako „Lewis Hamilton gołębi” .

Podczas ostatniej godziny aukcji, która trwała w sumie dwa tygodnie, jeden z licytujących, znany jako „XDDPO” wielokrotnie zwiększał swoją ofertę o 100 tysięcy euro. Drugi z kolei, podpisany jako „Champ Team” podnosił cenę kilkakrotnie o 102 tysiące euro. Aukcja zakończyła się na kwocie 1,25 mln euro i pobiła poprzedni rekord. W 2017 roku chiński potentat na rynku nieruchomości Xing Wein, zapłacił za gołębia Nadine 400 tysięcy euro.

Czytaj także:

Pełnia Robaczego Księżyca. Pod koniec marca spójrzcie w niebo!