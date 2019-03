Strzelanina w Utrechcie, nie żyją trzy osoby. Poszukiwany to 37-letni Turek

BBC Turkish informuje, że mężczyzna urodził się 2 lipca 1981 roku w Yozgat – mieście w środkowej Turcji. Dziennikarze podali też, że kilka lat temu holenderska policja zatrzymała go w sprawie podejrzeń o związek z ISIS. Po jakimś czasie został jednak wypuszczony na wolność. Lokalny biznesmen przekazał, że podejrzany wcześniej walczył w rosyjskiej republice Czeczenii. BBC podaje, że grupy dżihadystyczne, łącznie z tymi przynależącymi do ISIS, od dawna działają w tym regionie.

Do ataku w tramwaju doszło około 10:45 czasu lokalnego. W wyniku strzelaniny, trzy osoby zginęły, a pięć innych zostało rannych. Sprawca zbiegł i jest poszukiwany. Służby ostrzegły ludzi, aby nie zbliżali się do mężczyzny, jeżeli go zobaczą. Zamknięto szkoły w mieście.

Premier Mark Rutte powiedział, że jest „wstrząśnięty głęboko niepokojącym atakiem” . Szef rządu poinformował o zwołaniu specjalnego kryzysowego spotkania ministrów. W reakcji na wydarzenia w Utrechcie na terenie całej prowincji podwyższony został poziom zagrożenia terrorystycznego do poziomu 5. Ma on obowiązywać co najmniej do godziny 18. Z kolei holenderski koordynator ds. walki z terroryzmem Pieter-Jaap Aalbersberg poinformował, iż „nie można wykluczyć motywu terrorystycznego” .

