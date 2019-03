Serwis MySpace stracił większość plików muzycznych. To nie był wypadek?

Firma z siedzibą w Los Angeles, która kiedyś była wiodącą platformą do udostępniania muzyki, ogłosiła, że ​​treść przesłana na stronę od momentu jej powstania w 2003 roku aż do 2015 roku, nie jest już dostępna. „W wyniku projektu migracji serwera wszelkie zdjęcia, filmy i pliki audio, które przesłane zostały ponad trzy lata temu, mogą już nie być dostępne” – podała MySpace. „Przepraszamy za niedogodności” – czytamy. Przypuszcza się, że utracona została muzyka ponad 14 milionów artystów. Dokładna liczba nie została jeszcze podana.

MySpace był najpopularniejszym serwisem społecznościowym w latach 2005-2008, zanim wyprzedził go Facebook. Witryna pomogła w osiągnięciu popularności artystom takim jak Kate Nash, Arctic Monkeys czy Calvin Harris. Mimo to, od lat słabnie i nie jest w stanie konkurować z wiodącymi mediami społecznościowymi i platformami do udostępniania muzyki jak Facebook czy YouTube. W 2009 roku w MySpace pracowało 1600 osób. Teraz, według danych na stronie internetowej firmy, jest tam 150 pracowników.

Andy Baio, ekspert techniczny i były dyrektor ds. technologii w crowdfundingowej platformie Kickstarter stwierdził na Twitterze, że nie wierzy w to, że był to wypadek. „Podchodzę do tego bardzo sceptycznie. Rażąca niekompetencja to może być zły PR, ale nadal brzmi to lepiej niż: »nie możemy dalej przeznaczać kosztów i wysiłków migracji i hostowania 50 milionów starych plików MP3«” – napisał.

