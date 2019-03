Polak uratował Żydów podczas wojny. Brytyjski muzyk nagrał o nim piosenkę

Chociaż utwór miał swoją premierę już kilka miesięcy temu, to dopiero teraz ma szansę na szerszy rozgłos w Wielkiej Brytanii. To właśnie w tym kraju mieszka 86-letnia Janine Webber, która pochodzi z Lwowa. Kobieta ma za sobą ciężkie doświadczenia związane z II wojną światową. Latem 1941 roku Niemcy zabili jej ojca, a kilka miesięcy później razem z matką i bratem została przesiedlona do getta. Tam matka Janine zmarła na tyfus. Osierocone rodzeństwo mogło liczyć na pomoc wujka, który próbował ukrywać Janine i jej brata Arturo. Niestety, córka sąsiada zdradziła miejsce ich ukrycia, a żołnierze SS pogrzebali chłopca żywcem. Janine udało się uciec. Wtedy z pomocą przyszedł jej przyjaciel rodziny wujka – Edek.

Kim był Edek?

Mężczyzna ukrywał nie tylko dziewczynkę, ale również jej pozostałych przy życiu krewnych i 11 innych Żydów. Kryjówka była bardzo ciasna i nie docierało do niej światło słoneczne, jednak spełniła swoje podstawowe zadanie – pozostała nieodkryta przez niemieckich żołnierzy. Janine przestała ukrywać się wówczas, gdy udało się zorganizować dla niej fałszywe papiery. Nastolatka wyjechała do Krakowa, gdzie zamieszkała na plebanii, ucząc się katolickich modlitw, hymnów i udając przed najbliższym otoczeniem, że nie jest Żydówką. W momencie zakończenia wojny miała 13 lat.

Historia 86-latki poruszyła środowisko twórcze, przez co jej opowieść może trafić do szerszego grona odbiorców. Dzięki współpracy Webber z producentem Markiem Cave'm i raperem Kapoo, udało stworzyć się utwór, który stanowi połączenie opowieści kobiety oraz kilku gatunków muzycznych, gdzie motywem przewodnim jest hip hop. Tak powstał utwór „Edek”, który opublikowano na YouTube.

Jak podaje „The Independent”, Janine nie wie, jak Edek miał na nazwisko. Próby znalezienia mężczyzny, który ocalił jej życie, kończyły się fiaskiem. Dzięki współpracy z Cave'm udało się jednak dotrzeć do relacji świadków którzy twierdzą, że Edek po wojnie studiował teologię w Krakowie. Wytypowano już 12 nazwisk, a na dalszym etapie Webber i Cave będą próbowali jeszcze zredukować tę listę, by w końcu odkryć tożsamość mężczyzny, który uratował 86-latkę i innych Żydów.

