Tajemnica „Pani ze wzgórza” rozwiązana. Po 15 latach zidentyfikowano ciało kobiety

Chociaż śledczy mają dostęp do najnowszych technologii i rozbudowanej bazy danych, to identyfikacja ciała nie zawsze należy do łatwych zadań. Dowodzi tego przypadek „Pani ze wzgórza”, czyli kobiety, której ciało znaleziono w 2004 roku.

Jak przypomina serwis standard.co.uk, we wrześniu 2004 roku mężczyzna spacerujący w okolicach wzgórza Pen-y-ghent natknął się na ciało kobiety. Śledztwo wykazało, że ofiara zmarła trzy tygodnie wcześniej. Jako możliwą przyczynę zgonu określono hipotermię, nie znajdując przy tym wyraźnego dowodu na udział osób trzecich. Uwagę prowadzących dochodzenie zwrócił fakt, że zmarła miała porwane ubrania i nie znaleziono przy niej butów. Nie udało się jednak ustalić tożsamości kobiety. Chociaż opublikowano jej wizerunek, próba identyfikacji zakończyła się fiaskiem. Ciało pochowano w anonimowym grobie, a za pochówek zapłaciły lokalne władze. „Pani ze wzgórza, znaleziona 20 września 2004 roku. Nazwisko nieznane. Niech spoczywa w pokoju” – tak brzmiał napis na nagrobku kobiety, której przydomek szybko przechwyciły media, rozpisując się na temat tajemniczej ofiary. Mąż wyjechał po zaginięciu Policji udało się jedynie ustalić, że kobieta pochodziła z Azji oraz była zamężna, o czym świadczyła znaleziona przy niej obrączka. Gdy wydawało się, że tajemnica tożsamości „Pani ze wzgórza” nigdy nie zostanie rozwiązana, nadszedł przełom w sprawie. Okazało się, że rodzina ofiary mieszka w Tajlandii. Po wielu latach prób nawiązania kontaktu, bliscy kobiety zdecydowali się na przekazanie próbek DNA. Ich porównanie z tymi zgromadzonymi w bazie danych wykazało, że ciało znalezione w 2004 roku należało do 36-letniej Lamduan Seekanya, która mieszkała około 40 km od miejsca, gdzie odkryto jej zwłoki. Seekanya w 1991 roku poślubiła Anglika, Davida Armitage'a. Para przeprowadziła się do Wielkiej Brytanii, gdzie mężczyzna zaczął uczyć w szkole. Po zaginięciu żony wrócił do Tajlandii. Chociaż policja nie przekazała, że Armitage mógł być zamieszany w śmierć 36-latki, to śledczy przyjrzą się historii tego małżeństwa.