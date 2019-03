Termin brexitu się oddala? Theresa May przygotowuje pismo do UE

Telenowela związana z brexitem zdaje się nie mieć końca. Chociaż zgodnie z założeniami Wielka Brytania ma opuścić Unię Europejską już 29 marca, to opóźnienie związane z aneksem do porozumienia może doprowadzić do przesunięcia tego terminu. Jak podaje BBC, premier May przygotowuje pismo do UE z formalną prośbą o przełożenie daty brexitu na 30 czerwca. Na chwilę obecną nie wiadomo jednak, czy dokument ma jakiekolwiek szanse na realizację. Odnośnie brexitu rózne zdanie mają nawet członkowie gabinetu May. Co ciekawe, część ministrów zwraca uwagę na fakt, iż szefowa rządu nie powiedziała jednoznaczne, który wariant opuszczenia UE popiera.

Dzień wcześniej John Bercow, spiker Izby Gmin stwierdził, że nie zarządzi kolejnego głosowania nad tym samym projektem porozumienia z Unią Europejską. Zwłaszcza, że poprzednim razem zostało ono odrzucone 149 głosami. Jego decyzja oznacza prawdziwą prestiżową klęskę dla premier May, która planowała wywierać presję na parlamentarzystach poprzez zarządzenie trzeciego i czwartego głosowania jeszcze przed ostateczną datą rozpoczęcia brexitu.

Premier May już oświadczyła, że negocjacje z Unią Europejską zostały zakończone, co nie zapowiada, by kolejne głosowania ws. brexitu mogły dojść do skutku. Bercow przyznał, że zezwolił na ubiegłotygodniowe głosowanie, ponieważ zawierało „prawne zmiany, które można było uznawać za wiążące”. – Jeżeli rząd życzy sobie wystąpić z nową propozycją, która nie będzie ani taka sama ani w zdecydowanej mierze taka sama jak ta przegłosowana 12 marca, wtedy będzie to jak najbardziej słuszne – przypomniał.

