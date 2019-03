Ochrona metra zatrzymała ją, bo miała... „problematyczny” makijaż

Zatrzymana przed wejściem do metra kobieta, opisała swoją historię na chińskim portalu społecznościowym Weibo. Poinformowała, że ochrona nakazała jej zmyć makijaż, ponieważ mógłby on spowodować „przygnębienie” u innych pasażerów. Do incydentu doszło w południowym mieście Hangzhou. Kobieta podała, że najpierw ochroniarz zadzwoniła do swojego menedżera i przekazała mu, makijaż zatrzymanej jest „problematyczny i okropny” . Później poinformowała ją, że jeżeli chce wsiąść do metra, to musi zmyć to, co ma na twarzy.

„Jako obywatelka Chin mam nadzieję wykorzystać tę stosunkowo publiczną platformę do rzucenia wyzwania władzom: jakie prawo daje ci możliwość zatrzymania mnie i marnowania mojego czasu?” – pyta kobieta w poście. „Jeżeli jesteście w stanie przytoczyć chociaż jeden paragraf, zapłacę za powieszenie w metrze baneru z napisem: »Ludzie w makijażu typowym dla lolita fashion nie mogą jeździć metrem«” – kontynuowała.

W odpowiedzi na wpis kobiety, tysiące użytkowników serwisu Weibo wrzuca na ten serwis swoje zdjęcia w pełnym makijażu, oznaczając je hasztagiem #ASelfieForTheGuanzhouMetro (Selfie dla metra Guanzhou – red.). Władze metra przeprosiły za incydent i zawiesiło kobietę-ochroniarz, która dokonała zatrzymania.

