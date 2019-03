Sesja jedyna w swoim rodzaju. Do zdjęć pozowały młode osoby z zespołem Downa

Jak podaje serwis Bored Panda, za nietypowy projekt odpowiada agencja Zebedee Management. Sesja zdjęciowa z udziałem osób chorych na zespół Downa miała pokazać, że pozowanie przed obiektywem aparatu nie jest zarezerwowana wyłącznie dla modelek i modeli wpisujących się w standardowy kanon piękna. Taki sposób myślenia przyświeca choreografowi Danielowi Vaisowi, który nadzorował sesję zdjęciową. – Podobnie jak my, wierzy on w niesamowitą urodę, wyjątkowość i zdolności ludzi z zespołem Downa – przekazali przedstawiciele Zebedee Management. Vais pracuje obecnie nad książką, w której pojawią się zdjęcia osób z zespołem Downa z całego świata. Materiały do publikacji dostarczą najlepsi fotografowie w branży.

