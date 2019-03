Robaki na głowie, lalka na brzuchu i rozmazana szminka. Poznajcie youtuberkę z Hiszpanii

Esti Quesada jest hiszpańską youtuberką. Z jej twórczością możecie zapoznać się na kanale Soy Una Pringada, który śledzi ponad 250 tysięcy osób. Jednak to, co z pewnością wyróżnia kobietę, to jej wizerunek. Quesada stawia na mocny makijaż, a także częste zmiany koloru włosów. Ma także zaskakujące wyczucie stylu.

Youtuberka udziela się także na Instagramie. Jej konto śledzi ponad 170 tys. osób. Ponieważ jej kariera z biegiem czasu zaczęła się rozwijać, Quesada jest zapraszana na różne wydarzenia. W zeszłym tygodniu pojawiła się na madryckiej premierze filmu „Dolor y gloria” Pedro Almodovara. Na czerwonym dywanie zaprezentowała się w taki sposób, że dzisiaj o youtuberce z Hiszpanii mówi cały świat.

24-latka założyła na siebie oversizową czerwoną, futrzaną sukienkę projektu Davida Mossa. W okolicy brzucha do stylizacji przyczepiła czarnoskórą lalkę. Quesada założyła także czerwone buty. Uczesanie również było zaskakujące. Youtuberka założyła perukę z… łysiną. Makijaż zwieńczył efekt. Quesada postawiła na rozmazaną czerwoną szminkę i robaki dorysowane na czole. Jak myślicie, co autor miał na myśli?

