Otwarcie pierwszej w Europie podwodnej restauracji. Co można zjeść i ile trzeba zapłacić?

Norwegia staje się coraz popularniejszym celem turystycznym. Kraj ten przyciąga zachwycającymi krajobrazami, obszarami nieskażonymi ręką ludzką oraz dobrym jedzeniem, gdzie prym wiodą świeże ryby. Pomysłodawcy restauracji Under chcieli połączyć to, co ich kraj ma w sobie najlepszego. Tym samym zbudowali pierwszy w Europie i największy na świecie lokal dla wielbicieli dobrej gastronomii.

– Przyciągniemy turystów z całego świata. To jest nasz cel. Mam nadzieję i wierzę, że to będzie początek nowej ery w branży turystycznej – powiedział Gaute Ubostad, jeden z pomysłodawców restauracji. Lokal nosi nazwę Under, co w języku norweskim oznacza cud.

Wielkie otwarcie

W środę 20 marca 2019 roku restauracja Under zostanie otwarta dla przyjaciół i rodziny właścicieli lokalu. Pierwsi klienci, którzy nie należądo tego grona, będą mogli odwiedzać restaurację od początku kwietnia. Lokal Under został zaprojektowany przez norweską firmę architektoniczną Snoehetta. Jeden z jej pracowników Traedal Thorsen, powiedział, że konstrukcja jest bardzo wytrzymała na wszelkie czynniki. Dodał, że przetrwa nawet „falę stulecia”.

Jak podaje Reuters, restauracja może pomieścić 40 gości. Wewnątrz znajdą się szklane ściany, zapewniające panoramiczne widoki na morze. Menu w lokalu jest oparte na lokalnych potrawach. Ważną rolę odgrywają owoce morza. Za 18 dań z karty trzeba zapłacić ponad 1600 złotych. – Celem jest, aby 50 proc. gości, którzy przychodzą do restauracji Under, również spędzało noc w hotelu, który znajduje się w pobliżu – powiedział jeden z właścicieli obiektów.

