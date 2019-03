Świat oszalał na punkcie royal baby. Są zakłady dotyczące imienia dziecka Harry'ego i Meghan

15 października ubiegłego roku Pałac Kensington oficjalnie potwierdził: kolejne royal baby w drodze. Pierwszego potomka spodziewają się księżna Meghan i książę Harry – para, która pobrała się w maju 2018 roku. Radosną nowinę przekazano za pośrednictwem oficjalnego profilu Pałacu Kensington na Twitterze. Podkreślono, że przyszli rodzice są wdzięczni i szczęśliwi z powodu wsparcia, które otrzymują od czasu ślubu. Narodziny dziecka księżnej i księcia Sussex spodziewane są wiosną 2019 roku.

Diana czy Alice?

Księżna Meghan i książę Harry nie ujawniają płci swojego dziecka. Jednak to nie przeszkadza osobom zafascynowanym życiem rodziny królewskiej obstawiać w zakładach, jak potomek pary będzie miał na imię. Zakładają się nie tylko o to, jak będzie nazywało się dziecko Meghan i Harry'ego, ale również kiedy i gdzie przyjdzie na świat.

Jak podaje Reuters, u bukmacherów pierwsze miejsce zajmuje Arthur, ale jeśli księżna urodzi dziewczynkę wielu spodziewa się, że para będzie chciała oddać hołd zmarłej matce księcia Harrego i nazwać córkę Diana. – Diana to faworyt, nie ma tu wielkich niespodzianek – powiedział rzecznik przedsiębiorstwa zajmującego się zakładami William Hill – Rupert Adams. Dodał, że wiele osób obstawia również imię Wiktoria. Jeżeli chodzi o płeć dziecka, to głosy rozkładają się niemal po równo. Co ciekawe, osoby obstawiające za pośrednictwem platformy Betfair, oprócz imienia Diana, biorą również pod uwagę Alice.