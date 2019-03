Kraj zmienia nazwę stolicy. W ten sposób politycy chcą uczcić byłego prezydenta

Po rezygnacji Nursułata Nazarbajewa władzę w kraju przejął dotychczasowy przewodniczący Senatu Kasym-Żomart Tokajew. Podczas zaprzysiężenia polityk zaproponował, aby zmienić nazwę stolicy Kazachstanu z Astany na Nursułtan. W ten sposób chciał oddać cześć prezydentowi, który zarządzał krajem od 1991 roku. Inicjatywą zajął się już parlament. W dwóch czytaniach deputowani przyjęli poprawki do konstytucji w sprawie zmiany nazwy stolicy. Spiker niższej iznt parlamentu Nurłan Nigmatulin ocenił, że jest to historyczna decyzja.

Prezydent rezygnuje po 28 latach



Nursułtan Nazarbajew był jednym z najdłużej urzędujących przywódców na świecie. Od momentu zaprzysiężenia w 1991 roku, nieprzerwanie sprawuje władzę w kraju. Wcześniej był także pierwszym sekretarzem KC Komunistycznej Partii Kazachskiej SRR (lata 1989-1991) oraz prezydentem Kazachskiej SRR (lata 1990-1991). Co pięć lat był wybierany zdecydowaną większością głosów, umacniając tym samym swoją pozycję. Przysługiwało mu prawo do wprowadzania zmian w konstytucji, rozwiązywania parlamentu czy powoływania i odwoływania rządu. Nazarbajew nie ukrywał swojej sympatii dla prezydenta Rosji Władimira Putina. We wtorek 19 marca,podczas przemówienia skierowanego do mieszkańców kraju, polityk oświadczył, że podjął decyzję o rezygnacji ze sprawowanej funkcji. Prezydentem Kazachstanu ma teraz zostać przewodniczący Senatu Kasym-Żomart Tokajew.

Nazarbajew odwołał rząd

Wcześniej, w połowie lutego prezydent odwołał rząd. Tłumacząc decyzję o odwołaniu wszystkich ministrów stwierdził, że zarówno politycy jak i bank centralny nie poprawili swoimi działaniami standardu życia mieszkańców. Oświadczenie Nazarbajewa pojawiło się na oficjalnej stronie prezydenta. Można w nim przeczytać, że wprawdzie konkretne rozwiązania programowe „były wprowadzane, ale nie przynosiły konkretnych rezultatów w wielu ważnych obszarach” . „Stworzono zbyt mało produktywnych stanowisk pracy, szczególnie na obszarach wiejskich. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie przyczyniły się do wzrostu” - dodał prezydent Kazachstanu.

Zdaniem przywódcy kraju, nowy rząd „musi poczynić efektywne kroki w celu poprawianiu standardu życia, pobudzenia ekonomii oraz realizowania założeń strategicznych” . Wyjaśnił, że chce przydzielić pieniądze z budżetu i Funduszu Narodowego na nowe działania mające na celu wspieranie grup o niskich dochodach oraz pobudzanie rozwoju regionalnego. Nazarbajew zdecydował, że tymczasowym premierem zostanie Askar Mamin, który w przeszłości stał na czele narodowych kolei Kazakhstan Temir Zholy. Zastąpi on Bakytzhana Sagintayeva, który piastował stanowisko szefa rządu od września 2016 roku.

