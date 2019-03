14-latka korzystała ze smartfona podczas kąpieli. Doszło do tragedii

Julia Wysockaja z rosyjskiego miasteczka Czeboksary położonego na prawym brzegu Wołgi postanowiła skorzystać ze swojego telefonu komórkowego podczas kąpieli. Chwilę wcześniej nastolatka zauważyła, że bateria w smartfonie prawie się wyczerpała, dlatego podłączyła urządzenie do ładowarki. W trakcie kąpieli doszło do tragedii. Telefon wysunął się nastolatce z rąk i wpadł do wanny pełnej wody.

Kiedy rodzice 14-latki zorientowali się co się stało i znaleźli nieprzytomną córkę w łazience, zadzwonili po pogotowie. Kilkanaście minut później na miejsce przyjechali ratownicy medyczni. Nie byli oni jednak w stanie pomóc dziewczynce. Julia Wysockaja straciła bowiem przytomność po porażeniu prądem i utopiła się w wannie, co było bezpośrednią przyczyną jej śmierci.

W związku ze sprawą lokalne służby wydały oświadczenie, w którym apelują o rozsądne korzystanie z telefonów komórkowych. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy w Rosji doszło do trzech przypadków śmierci podczas korzystania z telefonów komórkowych w trakcie kąpieli.