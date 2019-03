Pies utknął w króliczej norze, nie było go pięć dni. „Mam nadzieję, że czegoś się nauczył”

W ubiegły czwartek Sarah Mclellan wyszła ze swoim psem o imieniu Ralph na spacer. Dzień jak co dzień – można byłoby powiedzieć. Jednak w tym czasie pies zaginął. Właścicielka była zdruzgotana i opublikowała ogłoszenie o zniknięciu zwierzęcia na Facebooku. Wraz z mężem prowadziła poszukiwania. Jednak nie przynosiły one żadnego efektu. Pogoda się pogarszała, co wywoływało jeszcze większy niepokój właścicieli, którzy obawiali się o stan zdrowia psa.

Pięć dni po zaginięciu Ralpha, udało się go znaleźć. Jak do tego doszło? Mąż Sarah wyszedł na spacer z siostrą Ralpha – Edie, która odszukała swojego brata w… króliczej norze. Uwięziony Ralph piszczał. Mąż Sarah zadzwonił do swojego przyjaciela, by pomógł mu odkopać zwierzę, które było przysypane ziemią. Jak się okazało Ralph znajdował się milę od domu w Harworth. Zwierzę straciło na wadze, ale nie doznało żadnych poważnych obrażeń. – Lubi gonić króliki, robi to bardzo często. Tym razem zaszło to za daleko i nie mógł się wydostać. Mam nadzieję, że czegoś się nauczył – powiedziała Sarah.

