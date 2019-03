Pozowała do zdjęcia i nie zauważyła fali. Ten filmik opublikowano ku przestrodze

Do zdarzenia doszło na Bali, a konkretnie w miejscu znanym jako Devil's Tear, które przyciąga fanów zapierających dech w piersiach widoków. Jedną z lokalnych atrakcji są malownicze klify, z których można obserwować wzburzone fale uderzające o brzeg. Problem w tym, że niekiedy fale są tak wysokie, że stanowią zagrożenie dla turystów. Część z nich nie bierze jednak na poważnie ostrzeżeń lokalnych władz, wykazując się wyjątkową bezmyślnością.

Dobre zdjęcie najważniejsze?

Nagranie, o którym mowa, pojawiło się na instagramowym koncie „balilife”, gdzie turyści mogą dowiedzieć się o wydarzeniach organizowanych na wyspie i zakątkach, które warto odwiedzić. To także dobra platforma do publikowania ostrzeżeń dla odwiedzających. Właśnie w takim celu opublikowano materiał. „Proszę polubcie i udostępnijcie nagranie, by jak najwięcej ludzi zrozumiało, jak niebezpieczne jest stanie tak blisko. Zatrzymajcie się i bądźcie ostrożni” – czytamy w podpisie do materiału.

Na filmiku widać kobietę pozującą na tle fal. Turystka była tak zajęta przyjmowaniem odpowiedniej pozycji, że nie spostrzegła olbrzymiej fali. Siła uderzeniowa była na tyle duża, że dosłownie porwała kobietę. Na szczęście skończyło się jedynie na lekkich obrażeniach, a na następnym materiału widzimy mężczyznę, który niósł na rękach lekkomyślną turystkę.

Czytaj także:

Jaguar poważnie zranił fankę selfie. „Kraty są tam nie bez powodu”