Hodowca szynszyli założył im konto na Instagramie. Słodkie zwierzaki podbijają media społecznościowe

Cameron Holmes mieszka w brytyjskim Milton Keynes leżącym około 75 km od Londynu. To właśnie tam założył małą hodowlę szynszyli, rozsławiając ją później na całym świecie. Mężczyzna jest zarazem członkiem krajowego towarzystwa zajmującego się tymi gryzoniami. Chociaż na jego farmie można znaleźć różne gatunki, to specjalizuje się w „Sullivan Violet” czyli stosunkowo nowej mutacji, sięgającej swojej korzeniami lat 60. ubiegłego wieku. Przedstawiciele tego podgatunku zamieszkiwali rejony RPA, ale z powodzeniem mogą być hodowane także w innym klimacie.

Holmes nie tylko hoduje szynszyle, ale również prowadzi sprzedaż zwierząt. Urocze gryzonie można oglądać za pośrednictwem profili w mediach społecznościowych, w tym dzięki kontu na Instagramie. To tam szynszyle mają już 113 tys. obserwujących. Prym w galerii umieszczanych zdjęć wiodą trzy osobniki: Imelda, Binty i Beau.

Czym charakteryzują się szynszyle?

Szynszyle mają krępą budowę ciała, przez co w połączeniu z gęstym futerkiem mają kulisty kształt. Długość ich tułowia może sięgać od 20 do 37 cm przy czym warto zaznaczyć, że samice są przeważnie nieco większe. Ogon szynszyli może osiągać do 1/3 długości ciała.

