Poważny wypadek gwiazdy hiszpańskiej corridy. Matador został zraniony w pośladek

Enrique Ponce to jeden z najbardziej znanych hiszpańskich matadorów. Wśród fanów corridy ma status prawdziwej gwiazdy. Jego profil na Instagramie obserwuje ponad 150 tysięcy osób. Jak podaje portal El Mundo, podczas jednej z ostatnich walk 47-latek uległ wypadkowi i został poważnie ranny. Do incydentu doszło podczas walk byków w Walencji, które odbywają się w ramach trwającego w mieście festiwalu Las Fallas.

Poturbowany przez byka o imieniu Declamador matador musiał przejść operację kolana, na które upadł po tym, jak zwierzę zraniło go rogiem w pośladki. Lekarze zdiagnozowali u Hiszpana także zerwanie wewnętrznego więzadła bocznego lewego kolana, pęknięcie więzadła krzyżowego oraz tzw. hermetyczność napięcia. Dr Angel Villamor przekazał, że operacja przeszła pomyślnie a życiu matadora nie grozi żadne niebezpieczeństwo. Nadal jednak nie wiadomo, na ile poważna jest kontuzja kolana. Lekarz podkreślił, że matador przez co najmniej pięć lub sześć miesięcy nie pojawi się na arenach. – Być może dzięki zastrzykom z komórek macierzystych i fachowej rehabilitacji uda się przyspieszyć powrót do pełni zdrowia Ponce, jendak na chwilę obecną jest za wcześnie, aby o tym mówić - podkreślił dr Villamor.

