Fani dwóch youtuberów starli się w centrum miasta. Dwóch policjantów zostało poszkodowanych

Berlińska policja aresztowała co najmniej 9 osób po masowej bójce, do której doszło w czwartek 21 marca w godzinach wieczornych w na Alexanderplatz w samym centrum Berlina. W starciu wzięli udział fani dwóch zwaśnionych youtuberów. Przyczyną starcia była „ustawka” fanów pochodzącego ze Stuttgartu Bekira, który nagrał do tej pory 75 filmików, a jego kanał subskrybuje 262 tysiące internautów oraz pochodzącego ze stolicy Niemiec Bahara Al Almooda, który udostępnił w serwisie Youtube 64 filmiki, a jego kanał subskrybuje ponad 14 tysięcy użytkowników.

Na filmach zamieszczonych w internecie widać, jak Bahar Al Amood uderza kilkakrotnie Bekira w twarz. W konsekwencji sytuacja eskaluje i około 50 młodych mężczyzn rusza na siebie wznosząc wrogie okrzyki, okładając się pięściami i wymierzając kopniaki. W ruch poszły pięści, kopniaki i gaz pieprzowy. Z informacji niemieckiej policji wynika, że na placu w sumie zgromadziło się blisko 400 zwolenników obu twórców internetowych.

Na miejsce wysłano ponad 100 funkcjonariuszy policji. Dwóch z nich zostało poszkodowanych podczas akcji.

