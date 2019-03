Kiedyś został porzucony na ulicy, teraz jest gwiazdą Instagrama. Poznaj uroczego psa Popey'a!

Trzy lata temu Popeye był bezpańskim psem. Był brudny, jego futro było matowe. Pies musiał szukać pożywienia na ulicach, przez co był bardzo chudy i wygłodzony. Jego życie całkowicie się odmieniło, gdy spotkał na swojej drodze Ivy Diep oraz jej męża. Para znalazła pieska, kiedy miał zaledwie 12 miesięcy. Ponieważ nie byli w stanie znaleźć jego poprzedniego właściciela, postanowili przygarnąć zwierzaka. Nowi opiekunowie nadali zwierzątku imię Popey.

Rodzina Diep uwielbia jadać w restauracjach. Ivy oraz jej mąż są także właścicielami niewielkiego lokalu gastronomicznego. Popey szybko zaczął towarzyszyć małżeństwu w wyprawach do restauracji. – Lubiliśmy próbować nowych smaków. Podczas robienia zdjęć zauważyliśmy, że Popey niesamowicie reaguje na jedzenie. Dlatego postanowiliśmy to wykorzystać i robić zdjęcia także naszego pupila. Obecnie profil pieska obserwuje na Instagramie ponad 358 tysięcy użytkowników aplikacji. – Popey stał się członkiem naszej rodziny. Nie wyobrażamy sobie życia bez niego. Zachęcam wszystkich do adopcji zwierząt. Psy, które w przeszłości miały trudne życie, są niezwykle wierne i oddane, stają się najlepszymi przyjaciółmi – opowiadają.

