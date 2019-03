Kilka dni temu Radio Svaboda poinformowało, że przywódca Białorusi już wkrótce może przyjechać do Polski. Polityk otrzymał bowiem zaproszenie na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Jak podaje Radio Zet, informacja została potwierdzona przez Kancelarię Prezydenta. Zaproszenie otrzymali bowiem politycy ze wszystkich krajów Partnerstwa Wschodniego, w skład którego wchodzi także Białoruś (razem z Ukrainą, Armenią, Azerbejdżanem, Mołdawią oraz Gruzją). Sprawa jest o tyle precedensowa, że w przypadku przyjęcia zaproszenia, byłaby to pierwsza wizyta przywódcy w Europie od wielu lat. Radio Zet przypomina, że od 1998 roku do 2016 roku Aleksandr Łukaszenka nie mógł odwiedzać europejskich krajów z powodu ograniczeń wizowych, które zostały nałożone na polityków z Białorusi w związku z oskarżeniami o systematyczne naruszanie praw człowieka oraz łamanie zasad demokracji. Polityk nigdy wcześniej nie był także w Polsce.

Zaproszenia na uroczystości w Polsce nie otrzymał prezydent Rosji. Według niemieckiego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” Rosja jest oburzona brakiem zaproszenia na obchody 80. rocznicy napaści Niemiec na Polskę. Dziennikarz Reinhard Veser przytoczył stanowisko Moskwy, w którym podkreślono, że „Polska ignoruje logikę historyczną”. „Władze stwierdziły ponadto, że pomimo decydującego wkładu państwa w rozbicie Niemiec hitlerowskich i w wyzwolenie Polski spod nazistowskiej okupacji, nie przewidziano dla Rosji miejsca w tym układzie” – czytamy. Według dziennikarza to, że „Polska chce obchodzić rocznicę rozpoczęcia wojny tylko i wyłącznie z tymi krajami, z którymi dziś pracuje na rzecz pokoju, to jednoznaczna aluzja do agresji Rosji na Ukrainę”.

Veser przypomniał, że w 2009 roku Władimir Putin otrzymał rocznicę na obchody 70. rocznicy wybuchu wojny, jednak tuż przed rozpoczęciem uroczystości rosyjskie media zaczęły obarczać Polskę winą za to, że stała się przedmiotem agresji ze strony Niemiec. W ten sposób uzasadniano konieczność podpisania paktu Ribbentrop/Mołotow oraz wkroczenie sowieckiej armii do Polski.