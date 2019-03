Podczas 35. tygodnia ciąża pewna Kolumbijka - Monica Vega - udała się na badanie USG do szpitala w Barranquilla. W trakcie jego wykonywania lekarze odkryli, że w brzuchu jej córeczki, której jeszcze przed narodzinami nadano imię Itzamara, znajduje się jakieś zgrubienie. Początkowo myślano, że jest to torbiel. Dokładniejsze badania wykazały jednak, że w ciele dziewczynki rozwija się jej siostra.

Dr Miguel Parra-Saavedra obawiał się, że podczas porodu może dojść do poważnych komplikacji, ponieważ w ciągu następnych tygodni płód znacząco się powiększył. Lekarze podjęli decyzję o konieczności przeprowadzenia zabiegu cesarskiego cięcia. Itzamara przyszła na świat w 37. tygodniu ciąży i ważyła nieco ponad 3,1 kg. Niestety jej siostra, która została wyciągnięta z brzucha noworodka chirurgicznie przyszła na świat martwa.

W medycynie jest to bardzo rzadki przypadek. Do podobnych zdarzeń dochodzi raz na 500 tysięcy urodzeń. Do tej pory odnotowano ich około 100. Po raz pierwszy tego typu ciąża została zdiagnozowana na początku XIX wieku.

