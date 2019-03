Ta kobieta wygląda jak... Johnny Depp. Jak jej się to udało?

Utalentowana makijażystka może zdziałać cuda. Przykład He Yuhong pokazuje jednak, że talent w połączeniu z wyobraźnią i kreatywnością może doprowadzić do zaskakujących efektów. Chińska vloggerka dzięki makijażowi upodobniła się do Johnny'ego Deppa.

Miliony wyświetleń

He Yuhong ma 27 lat i mieszka w Chinach. Portal boredpanda.com informuje, że kobieta prowadzi kanał video na popularnym w jej ojczyźnie portalu Miaopai. Zamieszcza tam swoje metamorfozy, których dokonuje za pomocą makijażu. Na swoim koncie ma m.in. metamorfozę w Taylor Swift i Cate Blanchett.

Yuhong udowadnia, że makijaż może być także dziedziną artystyczną. Jej metamorfozę w znanego aktora na Instagramie obejrzano już niemal 2 mln razy. Na swoim profilu na portalu podkreśliła, że „nieskończone możliwości pojawiają się wtedy, gdy spojrzysz na swoją twarz jak na pustą kartkę papieru". Rok temu dużą popularnością cieszył się inny materiał opublikowany przez 27-latkę. Jej metamorfozę w Monę Lisę obejrzano ponad 20 mln razy.

