Ten pies podbija media społecznościowe. I nieźle na tym zarabia

Jednym z „psich celebrytów” jest Yuki. Przedstawiciel rasy pomsky, czyli skrzyżowania siberian husky'ego i szpica miniaturowego, ma na Instagramie ponad 35 tys. obserwujących. Konto czworonoga powstało rok temu, a samo zwierzę szybko zyskało popularność. Wśród komentarzy nie brakuje opinii, że pies jest po prostu uroczy.

Kilkaset dolarów za jeden post

Właścicielką Yuki jest Jiao, która na co dzień mieszka i pracuje w San Francisco. W rozmowie z portalem sfgate.com zdradziła, że założyła konto w mediach społecznościowych dla zabawy. Coś, co miało być sposobem na spędzenie wolnego czasu, stało się okazją do zarobku. Yuki ma już własną linię naklejek i pocztówek. Do jej właścicielki zgłaszają się przedstawiciele marek produkujących akcesoria dla zwierząt, które płacą jej w zamian za tworzenie postów reklamowych.

Co ciekawe, współpracę z Jiao rozpoczęły również firmy z innych branż. Są wśród nich przedsiębiorstwa produkujące materace czy kosze na śmieci, które są zainteresowane uwzględnianiem swoich produktów na zdjęciach przedstawiających Yuki. Chociaż właścicielka uroczego psa nie chce zdradzać, ile dokładnie zarabia jej pupil, wyjaśniła, że za jeden post może dostać nawet kilkaset dolarów.