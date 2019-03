Brytyjczycy chcą nowego referendum ws. brexitu. Na ulice Londynu wyszło ponad milion osób

„The Guardian” przekazał, że sobotni marsz w Londynie był jednym z największych tego typu wydarzeń w historii Wielkiej Brytanii. Organizatorzy nie są w stanie podać dokładnych danych, ale twierdzą, że w stolicy kraju pojawiło się ponad milion osób, czyli więcej niż na proteście przeciw wojnie w Iraku, jaki zorganizowano w lutym 2003 roku.

Kiedy brexit?

Wśród demonstrantów byli mieszkańcy całego kraju oraz mieszkający na Wyspach obywatele innych państw Unii Europejskiej. Uczestnicy marszu nieśli nie tylko flagi unijne, ale również karykatury przedstawiające Theresę May. Do protestujących dołączyli czołowi politycy, w tym zastępca lidera Partii Pracy, Tom Watson, były wicepremier Michael Heseltine czy burmistrz Londynu, Sadiq Khan.

Co ciekawe, kilka dni temu brytyjska premier w wystąpieniu telewizyjnym stwierdziła, iż wierzy, że Brytyjczycy nie popierają kolejnego referendum. Ci jednak najwyraźniej są zmęczeni zamieszaniem wokół opuszczenia Wspólnoty przez ich kraj. Chociaż brexit miał nastąpić 29 marca, data wyjścia z UE zostanie przesunięta. Wielka Brytania opuści UE do 22 maja wówczas, gdy Izba Gmin zatwierdzi wynegocjowaną umowę ze Wspólnotą. Porozumienie było już odrzucane przez brytyjskich parlamentarzystów, a unijni przywódcy są gotowi i na taki obrót spraw. Gdy umowa nie zostanie przegłosowana, brexit nastąpi do 12 kwietnia. Brytyjczycy będą mieli także czas na przygotowanie nowej umowy.