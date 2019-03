Pies też może grać w hokeja? Ten uroczy zwierzak został maskotką drużyny

St. Louis Blues to hokejowy klub z siedzibą w amerykańskim St. Louis. Rywalizująca w NHL drużyna adoptowała labradora retrievera, który stał się maskotką drużyny. Barclay ma już swój profil na Instagramie, gdzie obserwuje go ponad 57 tys. użytkowników. Uroczy zwierzak będzie towarzyszył sportowcom przez cały sezon, równolegle przygotowując się do swojej nowej roli. Już za kilkanaście miesięcy Barcley rozpocznie pracę jako pies pomocnik.

Przyniesie im szczęście?

Zwierzę udowadnia, że żadne środowisko nie jest mu obce. Dużą popularnością w mediach społecznościowych cieszyły się materiały pokazujące, jak Barcley bawi się na lodzie. Pies jest popularny nie tylko w sieci, ale również wśród kibiców drużyny. Sympatycy St. Louis Blues pokochali swoją nową maskotkę, a pupil jest uwielbiany również przez hokeistów. Czas pokaże, czy Barcley przyniesie szczęście swoim kompanom, pomagając im w osiąganiu sukcesów w ligowej rywalizacji. Gracze St. Louis Blues już kilkukrotnie sięgali po mistrzostwo dywizji, a ostatni taki sukces odnotowali w 2012 roku.