Internauci zastanawiali się, czy ta modelka jest człowiekiem. Prawda okazała się zaskakująca

O Miqueli pisaliśmy już we wrześniu 2016 roku. Już wtedy jedni byli zdania, że wygląda jak bohaterka gry komputerowej. Inni uważali, że to prawdziwe zdjęcia z nałożonymi filtrami, które mają jedynie uwypuklać jej kobiece piękno. Ekspert od grafiki komputerowej w rozmowie z "The Independent" analizował zdjęcia „lilmiqueli”, aby ustalić, jak wiele w nich prawdziwej modelki, a ile zostało poprawione cyfrowo. – Myślę, że to kombinacja fotografii z techniką komputerową 3D. Biorą zdjęcia człowieka i pokrywają je modelem komputerowym. Wymaga to wielkich nakładów pracy w postprodukcji – stwierdził. Podejrzewał, że cały profil musi być artystycznym projektem lub jakąś formą autopromocji.

Awatary to przyszłość?

Od momentu pierwszych doniesień na temat tajemniczej Miqueli minęło trochę czasu, a jej pozycja w mediach społecznościowych diametralnie się zmieniła. Na Instagramie ma już 1,5 mln obserwujących, a od pewnego czasu występuje w sesjach zdjęciowych marek takich jak Prada. Nowych informacji na temat tej postaci dostarczył portal standard.co.uk.

Okazuje się, ze Miquela jest całkowicie wygenerowana komputerowo. Została wymyślona przez Sarę DeCou i Trevora McFedriesa, którzy stworzyli start-up w Los Angeles. Ich firma specjalizuje się w sztucznej inteligencji i robotyce. Jest to trend o tyle wątpliwy moralnie, że tworzy fałszywe wrażenie idealizmu. Nastolatki przeglądające taki profil na Instagramie mogą wpaść w pułapkę myślenia, że do zdobycia popularności w sieci wymagany jest nieskazitelny wygląd i szczupła sylwetka.

Sophie Hackford z firmy AI company wskazuje z kolei, że tworzenie kreacji komputerowych to bardzo perspektywiczna dziedzina. – Studia filmowe mają już przygotowane cyfrowe wersje swoich aktorów, by korzystać z nich na dalszych etapach produkcji – przyznała. Lucie Greene, dyrektor The Innovation Group podkreśla, że „modele awatarów są naturalnym następnym krokiem w świecie, w którym granica między rzeczywistością a technologią cyfrową staje się coraz bardziej zamazana” .

