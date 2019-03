W szpitalu pomylili pacjentów. Mężczyzna został przypadkiem obrzezany

Cystoskopia to badanie, które polega na wprowadzeniu przez cewkę moczową pacjenta przyrządu w celu dokonania wzrokowej oceny błony śluzowej wewnątrz pęcherza moczowego. Taką rutynową procedurę miał przejść jeden z pacjentów, który we wrześniu 2018 roku zgłosił się do szpitala w Leicester. W szpitalu doszło jednak do pomyłki dokumentów i lekarze mylnie uznali, że mężczyzna ma zostać obrzezany. Omyłka wyszła na jaw dopiero po przeprowadzeniu zabiegu.

Jak podkreśla ITV, w Leicester w minionym roku doszło łącznie do ośmiu przypadków z kategorii "zdarzeń, które nie powinny mieć miejsca". W jednym z nim pomylono podobnie brzmiące nazwiska pacjentów, w związku z czym niewłaściwa osoba została operowana. Kolejny dotyczył operacji stawu biodrowego, w trakcie której użyto implantu przeznaczonego do drugiej nogi. Inny pacjent wskutek niewłaściwego poinformowania przez pracownika szpitala wyraził zgodę na operację, której nie powinien przejść.

