Strefa Gazy. Hamas ogłosił zawieszenie broni

„Egipskie wysiłki doprowadziły do zawarcia zawieszenia broni między okupantem a palestyńskimi organizacjami oporu” – poinformował w komunikacie rzecznik Hamasu Fawzi Barhoum. Izrael na razie nie odniósł się do tej informacji.

Rzekome zawieszenie broni nastąpiło krótko po tym, jak izraelskie wojsko przeprowadziło serię nalotów na cele zidentyfikowane jako budynki palestyńskiego Hamasu znajdujące się na terytorium Palestyny. Jednym z trafionych obiektów było biuro lidera Hamasu – Isma’ila Hanijja'y. Zniszczone miały także zostać kwatery wywiadu Hamasu oraz ośrodki szkoleniowe.

Poniedziałkowe (25 marca) ataki Izraela na Palestynę to odpowiedź na rakietę wystrzeloną z terytorium autonomii w stronę Izraela. Pocisk trafił w dom koło Tel Awiwu, raniąc siedem osób. Po otrzymaniu informacji o tym zdarzeniu, swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych postanowił przerwać premier Benjamin Netanjahu. Do tej pory nie wrócił jednak do kraju, tłumacząc to względami bezpieczeństwa i trwającą wymianą ognia.

