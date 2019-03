Ze wstępnych ustaleń mediów wynika, że do strzelaniny doszło miedzy dwoma patrolującymi lotnisko policjantami. Jeden z nich w trakcie kłótni wyjął broń i otworzył ogień do towarzysza, a następnie sam się postrzelił. Obaj mężczyźni trafili do szpitala.

Strzelanina wywołała panikę wśród pasażerów. Na miejsce wezwane zostało wsparcie.