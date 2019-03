Prezydent domaga się przeprosin za wydarzenia sprzed 500 lat. Napisał do papieża Franciszka i króla Hiszpanii

Prezydent poinformował o swoich działaniach za pośrednictwem wideo zamieszczonego na Facebooku i Twitterze. – Wysłałem już list do króla Hiszpanii i kolejny do papieża Franciszka, apelując o przeprosiny dla ludności za naruszenia tego, co obecnie nazywamy prawami człowieka – przekazał Lopez Obrador.

W trakcie rozmowy ze swoją żoną, którą polityk przeprowadził na miejscu wykopalisk archeologicznych w stanie Tabasco, Lopez Obrador wspomniał masakry, które miały miejsce na początku XVI wieku. – Kościoły były budowane w miejscu świątyń, nasi bohaterowie byli ekskomunikowani. Zamierzamy się z tym pogodzić, ale najpierw domagamy się przeprosin – podkreślił prezydent Meksyku.

Konkwistą nazywane są hiszpańskie wyprawy zbrojne, które podejmowane były od końca XV wieku na teren Ameryk, Afryki i Indii. Ich celem oficjalnie była walka z niewiernymi – muzułmanami i nawracanie rdzennych ludów na katolicyzm. Agencja Reutera podkreśla, że Hiszpania jest obecnie jednym z największych inwestorów zagranicznych w Meksyku. W 2018 wynegocjowane zostało porozumienie w sprawie wolnego handlu między Meksykiem i Unią Europejską, które czeka na ratyfikację.

Czytaj także:

Jako pierwszy Polak dotarł do Brazylii, w Amsterdamie witano go jak Cezara. Niezwykła historia najsłynniejszego XVII-wiecznego awanturnika