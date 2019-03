Watykan. Cała redakcja kobiecego magazynu podała się do dymisji

– Gdy pojawili się nowi szefowie redakcji, pojawiły się problemy z wykonywaniem naszej pracy z taką samą swobodą i kreatywnością, jak kiedyś – tłumaczyła była redaktor naczelna dodatku „Kobiety, Kościół, Świat". Scaraffia podkreśliła, że w dzienniku zaczęły pojawiać się artykuły na temat roli kobiet w kościele, które przedstawiały punkt widzenia zupełnie rozbieżny z wizją autorek dodatku „Kobiety, Kościół, Świat".

– Czułyśmy, jakby w gazeta miała dwie niezależne dusze – jedną przeciwstawiającą się nam. Nie chciałyśmy konfrontować kobiet z kobietami. Chciałyśmy uniknąć takiej sytuacji, więc zdecydowałyśmy się odejść po siedmiu latach – przyznała. Scaraffia swoje uwagi przedstawiła również w liście do papieża Franciszka. Napisała tam m.in., że została „zredukowana do milczenia” , doszło do próby objęcia redakcji „męską kontrolą” i forsowania „klerykalizmu” .