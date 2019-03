Zamachowiec z Nowej Zelandii miał finansowe powiązania z austriacką skrajną prawicą

Jak podaje agencja Reutera, austriacki kanclerz przyznał, że istnieją powiązania finansowe między mężczyzną, który zabił 50 osób w masowych strzelaninach w meczetach w Christchurch w Nowej Zelandii, a skrajnie prawicowym ruchem tożsamościowym w Austrii. Szef Ruchu Tożsamościowego Austrii – Martin Sellner – otrzymał bowiem wyjątkowo wysoki datek od osoby, która nazywała się tak samo jak sprawca zamachu w Christchurch. Informację potwierdził Hansjoerg Bacher, rzecznik prokuratury w Grazu. W odpowiedzi na zarzuty Sellner opublikował film na YouTube, w którym powiedział, że otrzymał darowiznę od mężczyzny i że policja skontrolowała jego dom w związku z możliwymi powiązaniami z napastnikiem. – Nie jestem członkiem organizacji terrorystycznej. Nie mam nic wspólnego z tym mężczyzną, poza tym, że biernie otrzymałem od niego darowiznę – tłumaczył.

Sebastian Kurz zapowiedział, że Austria rozważy możliwość rozwiązania Ruchu Tożsamościowego Austrii. Polityk zapewnił, że stanowisko Austrii w tej sprawie jest jasne. – Nie ma naszej zgody na żaden rodzaj ektremizmu – ani radykalny islam ani radykalną prawicę. W naszym państwie nie ma miejsca na działania żadnych groźnych ideologii – podkreślił. Austriacki wicekanclerz Heinz-Christian Strache ze skrajnie prawicowej Partii Wolności (FPO) dodał, że jego ugrupowanie nie ma nic wspólnego z ruchem tożsamości. Ministerstwo spraw wewnętrznych Austrii nie chciało na razie komentować doniesień.

Kim są identytaryści?

Ruch Tożsamościowy Austrii wiąże się z tzw. identytaryzmem. Jest to nurt związany z ruchem Europejskiej Nowej Prawicy, którego główny postulat to zachowanie kulturowej tożsamości jako centralnej zasady ideologicznej. To właśnie czynniki etniczno-kulturowe odgrywają w opinii identytarystów kluczową rolę w funkcjonowaniu społeczeństw. Identytaryści podkreślają konieczność obrony etnicznych Europejczyków jako odrębnego ludu. W związku z tym krytykują napływ migrantów oraz globalizację. Podkreślają także wagę utrzymania dobrostanu ludzi ponad wzrostem gospodarczym czy innymi czynnikami ekonomicznymi.

Atak na meczety

Do ataków na meczety doszło 15 marca podczas modlitw. Jako pierwsza zaatakowała została świątynia w Christchurch, później nowozelandzka policja potwierdziła także atak na meczet w Linwood. Według świadków pierwszej strzelaniny, ubrany na czarno sprawca uzbrojony był w broń maszynową i miał na głowie hełm. Zaczął strzelać do modlących się ludzi. Ci, którzy uciekli, opowiadali, że strzelał przez 10 do 15 minut. Szef nowozelandzkiej policji Mike Bush poinformował media o znalezieniu zaimprowizowanych ładunków wybuchowych, przytwierdzonych do pojazdów. Miała to być dalsza część ataku terrorystycznego. – To pokazuje powagę sytuacji – podkreślał. Służby wielokrotnie prosiły też, aby nie publikować ani nie podawać dalej w mediach społecznościowych nagrania z ataku, które trafiło do sieci.

Czytaj także:

