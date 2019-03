Brytyjskie gazety po wczorajszych głosowaniach w Izbie Gmin. „Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie”

W środę 27 marca 2019 roku żadna z ośmiu opcji ws. brexitu nie zyskała większości z Izbie Gmin. Deputowani zgodzili się jedynie na opóźnienie brexitu. Formalnie zmienili datę „rozwodu” z Unią Europejską z 29 marca na 12 kwietnia bądź 22 maja, w zależności do tego, kiedy porozumienie zostanie przyjęte przez parlament.

Nagłówki gazet

Temat wczorajszych głosowań brytyjskiego parlamentu trafił na pierwsze strony gazet. „Parlament powiedział: Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie. Nie” – to nagłówek dzisiejszego wydania „The Guardian”. Z kolei „Daily Mirror” i „The Sun” wieszczą koniec brytyjskiej premier.

Przypomnijmy - przed środowym głosowaniem premier Theresa May zapowiedziała, że jest gotowa złożyć rezygnację, jeśli przyjęte zostanie proponowane przez nią porozumienie z Unią Europejską dotyczące warunków brexitu. – Jestem gotowa opuścić to stanowisko wcześniej niż zamierzałam, by zrobić to, co jest właściwe dla tego kraju. Proszę wszystkich w tym pomieszczeniu, by poparli umowę, abyśmy mogli dopełnić naszego historycznego obowiązku – zrealizować wolę Brytyjczyków i opuścić Unię Europejską w płynny i uporządkowany sposób – powiedziała premier na spotkaniu z przedstawicielami klubu parlamentarnego Partii Konserwatywnej, tzw. komitetu 1922.

Osiem odrzuconych propozycji: