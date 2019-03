Tajny agent został zastrzelony. Napastnik trafił w głowę i serce

Francuski tajny agent został zastrzelony na parkingu w Ballaison we Francji. Napastnik oddał pięć strzałów. Trafił w głowę i serce 57-letniego byłego szpiega. Daniel Forestier miał dwoje dzieci. Jak podaje Daily Mail, przez 14 lat pracował w Direction Générale de la Sécurité Extérieure – francuskim odpowiedniku CIA.

We wrześniu 2018 roku Forestier i inny były agent, zostali oskarżeni o „zbrodniczy spisek”, który miał doprowadzić do zabójstwa generała Ferdinanda Mbaou, a także „posiadanie materiałów wybuchowych”. Generał Mbaou z Konga od 20 lat mieszka we Francji.

Adwokat Forestiera zapewniał, że mężczyzna „prowadził uczciwe, spokojne życie”. – Mój klient zawsze odrzucał te nieprawdopodobne zarzuty, które były oparte na zeznaniach jednego, anonimowego źródła – powiedział Huissoud. Jak podaje Daily Mail, Mbaou stwierdził, że jest zasmucony śmiercią Forestiera. Dodał także, że chce, by osoby, które chciały go zabić dosięgnęła sprawiedliwość.