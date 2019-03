Chłopiec wsadził 70 magnetycznych kulek do penisa. Operacja trwała 2 godziny

W poniedziałek 25 marca 2019 roku rodzice 11-letniego chłopca zabrali go do szpitala w Hangzhou w prowincji Zhejiang. Chłopiec skarżył się na silne bóle brzucha, a także miał trudności przy oddawaniu moczu. Doktor Tao Chang ze Szpitala Dziecięcego w Zhejiang powiedział, że dziecko nie chciało przyznać, co się stało. Wszystko okazało się jasne, po wykonaniu badania rentgenowskiego. W organizmie chłopca znajdowało się 70 magnetycznych kulek, które chłopiec wsadził do swojego penisa.

Lekarze usunęli te przedmioty podczas dwugodzinnej operacji. Twierdzą, że opisywane wydarzenie nie odbije się w przyszłości na zdrowiu chłopca. – Gdy dzieci dojrzewają, normalne jest to, że stają się coraz bardziej ciekawe swoich ciał – powiedział doktor Tao w wywiadzie dla Metropolis Express.

To nie pierwszy tego typu przypadek w Chinach. W styczniu 12-letni chłopiec z Wuhan, przeszedł operację usunięcia 39 magnetycznych kulek po włożeniu ich do penisa. Dziecko przyznało, że zrobiło to „z ciekawości”.