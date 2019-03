Kolejne linie lotnicze zawiesiły działalność. Oferowały połączenia do Warszawy

Agencja Bloomberg przekazała, że islandzkie linie WOW Air ogłosiły upadłość w czwartek, doprowadzając tym samym do niemałego zamieszania na lotniskach. Wszystkie 29 lotów odwołano, przez co 2700 pasażerów jest zmuszonych do poszukiwania alternatywnych połączeń. „Skończył nam się czas i niestety nie udało się zapewnić finansowania dla firmy” – przekazał prezes Wow Air Skuli Morgensen w liście do pracowników. „Nigdy nie będę w stanie wybaczyć sobie, że nie podjąłem działań wcześniej” – dodał.

Co zrobić, gdy ma się kupiony bilet lotu WOW Air?

Działające od 2011 roku linie oferowały krótkie i długodystansowe połączenia między Reykjavikiem a Bostonem, Waszyngtonem czy Warszawą. W zeszłym roku z usług przewoźnika skorzystało 3,5 mln pasażerów. Wzrost cen ropy naftowej oraz konkurencja na rynku sprawiły, że WOW Air nie był w stanie utrzymać wypłacalności finansowej. Kilka miesięcy temu firma wzięła kredyt, a ostatnio zaczęła poszukiwanie inwestora. Nie mogła przy tym liczyć na pomoc islandzkiego rządu.

Wiadomości o ogłoszeniu upadłości zapewne zelektryzowała pasażerów. Przewoźnik poinformował jednak przy okazji, jakie działania mogą podjąć wówczas, gdy mieli zarezerwowane bilety. Klienci mogą skorzystać z tzw. taryfy ratunkowej, czyli połączenia oferowanego przez inne linie, ale po obniżonej cenie. Taki wariant przygotował Wizz Air. Ci, którzy opłacili już bilety, mogą spróbować odzyskać pieniądze. Podróżujący korzystający z usług biur podróży powinni z kolei zdać się właśnie na biura, które będą wyszukiwały alternatywne loty.

