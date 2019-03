9-latka zmarła podczas kąpieli. Chwilę później zginął jej ojczym

Do zdarzenia doszło we francuskiej miejscowości Arvert we Francji. 9-letnia dziewczynka brała prysznic w domu, do którego niedawno przeprowadziła się z rodziną. Chwilę po tym, jak weszła do łazienki, jej matka oraz ojczym usłyszeli przeraźliwe krzyki. 32-letni mężczyzna próbował samodzielnie uratować dziecko i udzielić jej pierwszej pomocy. Życia 9-latki nie udało się jednak uratować. Ponadto, jak podaje Sky News, ojczym dziecka zmarł podczas akcji ratunkowej. 29-letnia matka dziewczynki, która próbowała odciąć zasilanie, aby uratować męża i dziecko, została przewieziona do pobliskiego szpitala w Royan w regionie Nowa Akwitania. Kobieta ma poważne poparzenia rąk.

Oficjalna przyczyna śmierci 9-latki i jej ojczyma jest nieznana. Ze wstępnych ustaleń śledczych prowadzących sprawę wynika, że mógł to być tragiczny wypadek związany z prowadzonymi w domu pracami remontowymi. Jeden z funkcjonariuszy prowadzących śledztwo powiedział w rozmowie z mediami, że w pobliżu prysznica znajdowało się wiele gniazdek elektrycznych, które mogły zostać zalane wodą podczas kąpieli. Wypadek mógł być także spowodowany umieszczeniem przedłużenia elektrycznego na mokrej podłodze w łazience.

