Zgwałcił i zamordował 14-latkę, z którą mieszkał. Został skazany na śmierć

Z ustaleń sądu wynika, że Jacob Sullivan i jego partnerka Sara Packer planowali zabójstwo Grace, adoptowanej córki kobiety, od 2015 roku. Swoje zamiary skonkretyzowali rok później, po przeprowadzce do nowego domu w Quakertown. Z ustaleń śledczych wynika, że 8 lipca 2016 roku mężczyzna zaatakował nastolatkę, uderzając ją kilkakrotnie w twarz, a następnie zgwałcił ją na strychu. Wszystkiemu przyglądała się jego partnerka, a zarazem przybrana matka Grace i pracownica socjalna zajmująca się adopcjami, Sara Packer.

Para usiłowała następnie zamordować dziewczynę, faszerując ją narkotykami. Kiedy to nie poskutkowało, mężczyzna udusił 14-latkę, a jej ciało ukrył na na strychu. Tam zwłoki przeleżały do jesieni, kiedy to w okolicy domu pary pojawiła się policja. Widząc kręcący się w pobliżu patrol, Sullivan i Packer rozczłonkowali zwłoki dziewczyny i rozrzucili w lasach. Tam na szczątki natknęli się myśliwi.

Po zidentyfikowaniu ofiary podejrzenie padło na jej opiekunów. Para została aresztowana ponad dwa lata temu. Sullivan nigdy nie zaprzeczał, że wykorzystał i zamordował dziewczynę. Mężczyzna twierdził, że zrobił to, żeby zaspokoić swoje fantazje seksualne. W czwartek ława przysięgłych sądu w Filadelfii skazała go na karę śmierci. – Brutalność tej zbrodni jest nie do opisania – mówiła sędzia Diane Gibbons. Przyznała, że wstrząsające było samo przeżywanie tej historii poprzez oglądanie zdjęć i innych materiałów dowodowych. – Dostał to, na co zasłużył. Śmierć to właściwy wyrok dla tego mężczyzny – komentował prokurator Matt Weintraub.

