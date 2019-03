Zgwałcił i zamordował 14-latkę, z którą mieszkał. Został skazany na śmierć

Z ustaleń sądu wynika, że Jacob Sullivan i jego partnerka Sara Packer planowali zabójstwo Grace, adoptowanej córki kobiety, od 2015 roku. Swoje zamiary skonkretyzowali rok później, po przeprowadzce do nowego domu w Quakertown. Z ustaleń śledczych wynika, że 8 lipca 2016 roku mężczyzna zaatakował nastolatkę, uderzając ją kilkakrotnie w twarz, a następnie zgwałcił ją na strychu. Wszystkiemu przyglądała się jego partnerka, a zarazem przybrana matka Grace i pracownica socjalna zajmująca się adopcjami, Sara Packer.

Para usiłowała następnie zamordować dziewczynę, faszerując ją narkotykami. Kiedy to nie poskutkowało, mężczyzna udusił 14-latkę, a jej ciało ukrył na na strychu. Tam zwłoki przeleżały do jesieni, kiedy to w okolicy domu pary pojawiła się policja. Widząc kręcący się w pobliżu patrol, Sullivan i Packer rozczłonkowali zwłoki dziewczyny i rozrzucili w lasach. Tam na szczątki natknęli się myśliwi.

Po zidentyfikowaniu ofiary podejrzenie padło na jej opiekunów. Para została aresztowana ponad dwa lata temu. Sullivan nigdy nie zaprzeczał, że wykorzystał i zamordował dziewczynę. Mężczyzna twierdził, że zrobił to, żeby zaspokoić swoje fantazje seksualne. W czwartek ława przysięgłych sądu w Filadelfii skazała go na karę śmierci. – Brutalność tej zbrodni jest nie do opisania – mówiła sędzia Diane Gibbons. Przyznała, że wstrząsające było samo przeżywanie tej historii poprzez oglądanie zdjęć i innych materiałów dowodowych. – Dostał to, na co zasłużył. Śmierć to właściwy wyrok dla tego mężczyzny – komentował prokurator Matt Weintraub.

Kolejka do kary śmierci

Jak donosi miejscowy dziennik, „Allentown Morning Call” , 46-latek nie okazał emocji po usłyszeniu wyroku. Jacob Sullivan dołączył do 142 innych więźniów, którzy oczekują Pensylwanii na wykonanie kary śmierci. Co ciekawe, od 1999 roku na terenie tego stanu nie została wykonana żadna egzekucja. W 2015 roku gubernator Tom Wolf formalnie ogłosił moratorium na wykonywanie egzekucji, ale ława przysięgłych nadal może wydać wyrok skazujący na karę śmierci.

Czytaj także:

Gwałcili własne dzieci? Jest areszt dla pary z Krapkowic