NA ŻYWO. Izba Gmin głosuje nad umową Theresy May. Sądny dzień dla brexitu

15:00 Przemówienie wygłasza Jeremy Corbyn, przewodniczący Partii Pracy. - Dzisiejsze głosowanie, o którym premier Theresa May myśli, jako o trzecim, czyli szczęśliwym, jest obrazą dla demokracji i zniewagą dla tego kraju - podkreślił. - Partia Pracy nie będzie głosować za ślepym brexitem - mówił. 14:56 Gareth Johnson ogłosił, że poprze umowę wypracowaną przez premier Theresę May. Wcześniej to samo zrobiła Anne Maine, która wcześniej była przeciwko umowie. Tym samym w Partii Konserwatywnej pozostało 43 przeciwników umowy. 14:54 W sieci pojawiają się zdjęcia i wideo sprzed parlamentu.



Głosowanie rozpocznie się około godziny 15:30 czasu polskiego.

Według wstępnych założeń Wielka Brytania miała opuścić Unię Europejską 29 marca 2019 roku. Jednak termin ten został odroczony. Z ustaleń ubiegłotygodniowego szczytu Rady Europejskiej wynika, że do brexitu dojdzie do 22 maja wówczas, gdy Izba Gmin zatwierdzi wynegocjowaną umowę z Unią Europejską. Porozumienie było już odrzucane przez brytyjskich parlamentarzystów, a unijni przywódcy są gotowi i na taki obrót spraw. Gdy umowa nie zostanie przegłosowana do końca tego tygodnia, brexit nastąpi do 12 kwietnia. Wówczas Brytyjczycy będą musieli pożegnać się z UE bez umowy albo przedłużyć członkostwo do czasu wyjścia z impasu, m.in poprzez nową umowę.

May postawiła wszystko na jedną kartę

W środę premier Theresa May zapowiedziała, że jest gotowa złożyć rezygnację, jeśli przyjęte zostanie proponowane przez nią porozumienie z Unią Europejską dotyczące warunków brexitu. – Jestem gotowa opuścić to stanowisko wcześniej niż zamierzałam, by zrobić to, co jest właściwe dla tego kraju. Proszę wszystkich w tym pomieszczeniu, by poparli umowę, abyśmy mogli dopełnić naszego historycznego obowiązku – zrealizować wolę Brytyjczyków i opuścić Unię Europejską w płynny i uporządkowany sposób – powiedziała premier na spotkaniu z przedstawicielami klubu parlamentarnego Partii Konserwatywnej, tzw. komitetu 1922.

