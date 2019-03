Donald Tusk reaguje na wynik głosowania ws. brexitu. Co zapowiedział?

„W związku z odrzuceniem przez Izbę Gmin umowy o wystąpieniu (Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej – red.), postanowiłem na 10 kwietnia zwołać posiedzenie Rady Europejskiej” – poinformował Donald Tusk na Twitterze.

W piątek 29 marca po raz trzeci Izba Gmin odrzuciła porozumienie ws. brexitu, wypracowane przez premier Theresę May. Za przyjęciem umowy opowiedziało się 286 parlamentarzystów, a przeciwko było 344.

Według wstępnych założeń Wielka Brytania miała opuścić Unię Europejską 29 marca 2019 roku. Jednak termin ten został odroczony. Z ustaleń ubiegłotygodniowego szczytu Rady Europejskiej wynika, że do brexitu dojdzie do 22 maja wówczas, gdy Izba Gmin zatwierdzi wynegocjowaną umowę z Unią Europejską. Porozumienie było już odrzucane przez brytyjskich parlamentarzystów, a unijni przywódcy są gotowi i na taki obrót spraw. W związku z tym, że umowa nie została przegłosowana, brexit nastąpi do 12 kwietnia. Brytyjczycy będą musieli pożegnać się z UE bez umowy albo przedłużyć członkostwo do czasu wyjścia z impasu, m.in poprzez nową umowę.