Fascynujące odkrycie w miejscu znanym z Biblii. To najdłuższa jaskinia solna na świecie

Sama jaskinia znajduje się pod znanym z Biblii Wzgórzem Sodomskim, w miejscu, gdzie zgodnie z tradycją żona Lota została zamieniona w słup soli. Choć została odkryta w latach 80. przez Amosa Frumkina, założyciela Centrum Badań nad Jaskiniami Uniwersytetu Hebrajskiego, to dopiero teraz dokładnie ją przebadano. Tuż po odkryciu eksploratorzy przemierzyli jedynie około 5 km korytarzy. Dla porównania – uznawana do tej pory za najdłuższą jaskinię solną na świcie jaskinia N3 na wyspie Queshm w południowym Iranie ma 6 km.

Przed dwoma laty Yoav Negev z Izraelskiego Klubu Eksploratorów Jaskiń zorganizował grupę liczącą około 80 osób, które postanowiły dokończyć badanie jaskini Malham. W ekspedycji uczestniczyli m.in. speleolodzy z Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie oraz specjaliści z Bułgarii, Francji, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Rumunii, Niemiec i Czech. Badacze stopniowo odkrywali kolejne przejścia i korytarze, które prowadziły od Wzgórza Sodomskiego do Morza Martwego. Na razie ich długość zmierzono na 10 km, ale specjaliści podejrzewają, że wraz z kolejnymi ulewami korytarze będą się wydłużać. Choć powstała już mapa części przejść, zespół ma świadomość, że to nie koniec pracy. Nadal nie zostały zbadane niektóre trudno dostępne miejsca, a ich eksploracja może doprowadzić do odkrycia nowych dróg.

