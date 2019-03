Jezioro nagle zmieniło kolor na różowy. Turyści są zachwyceni, ale jak doszło do tego zjawiska?

Jezioro Salt Water Lake w Westgate Park w Melbourne stało się ostatnio jednym z najczęściej fotografowanych miejsc na świecie. Wszystko dzięki naturalnemu zjawisku, które powoduje, że woda w cieplejszych miesiącach zmienia kolor na różowy.

Jak wyjaśniają na Instagramie administratorzy profilu „Visit Melbourne” , do zjawiska dochodzi, gdy wzrasta poziom zasolenia wody i w połączeniu z dużą ilością światła słonecznego oraz brakiem opadów. Kiedy pojawiają się takie warunki, glony na dnie jeziora wytwarzają czerwony pigment w ramach procesu fotosyntezy, co ma swoje odzwierciedlenie w kolorze wody.

Jezioro po raz pierwszy zmieniło swój kolor na różowy w grudniu 2012 roku i od tamtej pory do tego zjawiska dochodzi niemal każdego australijskiego lata. Chociaż nie do końca wiadomo, co stałoby się, gdyby turyści zechcieliby wykąpać się w różowej wodzie, władze Melbourne ostrzegają mieszkańców, aby tego nie robili. Zaznaczają przy tym, że woda jest bezpieczna zarówno dla pobliskich zwierząt jak i dla roślinności.

