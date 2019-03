Członkowie zespołu Her's zginęli w wypadku samochodowym. Byli w trasie koncertowej po USA

Wytwórnia, która reprezentowała zespół podała, że w wypadku zginął także kierownik trasy koncertowej Trevor Engelbrektson.

Zaledwie kilka dni temu zespół pojawił się w programie BBC Music Introducing. Grupa już po raz drugi koncertowała w Ameryce Północnej – tym razem z okazji wydania debiutanckiego albumu „Invitation to Her's” . W ramach trasy zaplanowano 19 koncertów.