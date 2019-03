21-latka wsiadła do samochodu, myśląc że to Uber. Jej zwłoki znaleziono w lesie

Szczegóły śmierci 21-letniej studentki Uniwersytetu w Południowej Karolinie przedstawił w trakcie konferencji prasowej dowódca policji z miasta Columbia W.H. „Skip” Holbrook. W nocy z czwartku na sobotę dziewczyna wyszła ze znajomymi. Około 2 nad ranem Samantha odłączyła się od nich i zamówiła kurs przez aplikację Ubera. Myśląc, że to wezwana taksówka, kobieta wsiadła do czarnego Chevroleta Impala. Gdy nie wróciła do miejsca zamieszkania, współlokatorzy zaczęli się o nią martwić. Około 13 w piątek zawiadomili policję, która wszczęła poszukiwania. Po kilku godzinach okazało się, że niestety są one zbędne – ciało 21-latki około godziny 16 w piątek znaleźli myśliwi, którzy polowali na dzikie indyki w zalesionej okolicy w hrabstwie Clarendon.

Policja nadal poszukiwała jednak samochodu oraz osoby, która odpowiedzialna była za śmierć studentki. W sobotę około 3 nad ranem w Columbii funkcjonariusze zatrzymali auto pasujące do opisu. Jego kierowca usiłował uciekać, ale szybko został zatrzymany. Podczas przeszukania wnętrza samochodu policjanci natrafili na rozległe plamy krwi na siedzeniu pasażera i podłodze. Znaleziono także telefon należący do Josephson. Mężczyzna miał w bagażniku wybielacz, ściereczki i płyn do mycia szyb, które prawdopodobnie zamierzał wykorzystać do usunięcia śladów. Holbrock przekazał, że w aucie aktywowane były zamki bezpieczeństwa chroniące dzieci przed nieumyślnym otwarciem drzwi, co powodowało, że wydostanie się z auta było znacznie utrudnione.

Policjanci aresztowali kierowcę, 24-letniego Nathaniela Davida Rowlanda. Mężczyzna usłyszał zarzuty porwania i zabójstwa. Przebywa w więzieniu w Columbii. Na razie policja nie zdradza okoliczności śmierci kobiety ani hipotez śledztwa dotyczących motywu sprawcy.

Czytaj także:

