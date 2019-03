Nożownik zaatakował w Londynie. Już cztery przypadkowe ofiary

Pierwszy raz nożownik dał o sobie znać tuż po godzinie 19 w sobotę przy Aberdeen Road w Edmonton. 45-letnia kobieta została dźgnięta w plecy przez mężczyznę, który nagle zbliżył się do niej na ulicy. Ofiara trafiła do szpitala, jej stan jest krytyczny. Około dwie godziny później prawdopodobnie ta sama osoba zaatakowała mężczyznę w pobliżu Park Avenue. W tym przypadku obrażenia okazały się lżejsze, lekarze opisują je jako niezagrażające w życiu.

Nożownik trzeci raz zaatakował około godziny 4 nad ranem w pobliżu stacji metra Seven Sisters. Jego ofiara, 23-letni mężczyzna, który został kilkakrotnie dźgnięty, walczy o życie. Ostatni atak miał miejsce o godzinie 9:43. Schemat działania był podobny jak za pierwszym razem – napastnik zbliżył się do przypadkowej osoby na ulicy i dźgnął ją w plecy. Mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, choć obrażenia okazały się poważne.

Policja szuka nożownika

Policja podejrzewa, że za wszystkimi tymi atakami stoi jedna osoba – czarnoskóry mężczyzna ubrany na czarno, prawdopodobnie noszący kaptur. – Te cztery ofiary nie są ze sobą powiązane i prawdopodobnie zostały wybrane przypadkowo tylko dlatego, że były akurat same i bezbronne. Nic nie sugeruje, by zdarzenie miało charakter ataku terrorystycznego – relacjonował Stuart Smillie z Metropolitan Police. – Nasza hipoteza robocza jest taka, że podejrzany mężczyzna działa sam, motywem mogą być problemy psychiczne – przekazał policjant. Jak dodał, za każdym razem sprawca atakował w podobnych okolicznościach – ofiary były same i zostały napadnięte od tyłu bez ostrzeżenia.