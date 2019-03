27-latek gwałcił 3-letnią córkę. Tłumaczył, że pomylił ją z żoną

Ta sprawa wstrząsnęła opinią publiczną w Stanach Zjednoczonych. 27-letni Henry Vincent Bennett dwukrotnie zgwałcił swoją 3-letnią córkę. Mieszkaniec Bluefield w stanie Wirginia został aresztowany w lutym 2018 roku, kiedy dziecko za pomocą rysunków przekazało dalszej rodzinie, co działo się domu. Mężczyzna wielokrotnie zmieniał wersję wydarzeń. Początkowo nie przyznawał się do winy. Potem zmienił swoje zeznania twierdząc, że dziewczynka dwukrotnie sama weszła mu do łóżka i pomylił ją ze swoją żoną – 24-letnią Aprill Bennett. W trakcie sądowego procesu przedstawił jeszcze inną wersję wydarzeń sugerując, że został zmuszony do przyznania się do winy.

Ława przysięgłych nie miała wątpliwości odnośnie winy mężczyzny. Sąd w Bluefield skazał mężczyznę na karę 200 lat pozbawienia wolności za dwukrotne zgwałcenie 3-letniej córki. – Nie zamykam go do końca życia, ale do końca jego seksualnego życia – wyjaśnił podczas uzasadniania wyroku sędzia Derek Swope. Wobec matki dziewczynki, początkowo oskarżanej o współudział w przestępstwach seksualnych, zastosowano zmianę kwalifikacji prawnej czynu na zaniedbanie opieki nad dzieckiem.