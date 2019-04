Nie żyje Natalia Filewa. Jedna z najbogatszych Rosjanek zginęła w Niemczech

Początkowo o katastrofie małego samolotu pasażerskiego w pobliżu niemieckiego lotniska Egelsbach donosił „Bild” . Już w początkowych przekazach podawano, że zginęły wszystkie trzy osoby, które znajdowały się na pokładzie i że mogli to być Rosjanie. Tragiczne doniesienia niemieckich mediów potwierdziły się. Firma S7 Group wydała oświadczenie, w którym przekazała, że w katastrofie lotniczej w Niemczech zginęła współzałożycielka holdingu, Natalia Filewa.

„Jej obraz jako błyskotliwego lidera i wspaniałej osoby na zawsze pozostanie w pamięci pracowników. To nieodżałowana strata dla całego zespołu” – czytamy w oświadczeniu.

Lotnicze imperium