70 proc. jej ciała było poparzone. Teraz chce walczyć o tytuł Miss America

Danette Haag miała 10 lat, gdy w jej domu rodzinnym doszło do eksplozji gazu. W wyniku zdarzenia ciało dziewczynki zostało poparzone w 70 procentach. Po długiej rehabilitacji Haag udało się wrócić do zdrowia, jednak na jej ciele nadal widoczne były spore blizny. – Nie miałam normalnego dzieciństwa. Jako nastolatka nie chodziłam na randki i zakupy, tylko do szpitala. Przeszłam kilkanaście operacji, przez wiele tygodni ciało tak bardzo mnie bolało, że nie mogłam sama wstać – opowiadała. Danette Haag przyznała, że wraz z rodziną uwielbiała oglądać konkurs Miss America. – Kiedy Dantte pierwszy raz po pożarze zobaczyła konkurs, było jej niesamowicie przykro. Patrzyła na blizny na swoim ciele i wiedziała, że to przekreśla jej szanse na start – opowiadała siostra kobiety DeAnn Cheney.

Sytuacja zmieniła się po latach. Haag, która dzisiaj ma 48 lat, wystąpiła niedawno w konkursie Miss America w Kolorado. Dziesięć finalistek będzie walczyć o tytuł Miss Wyoming. Zwyciężczyni będzie walczyć o tytuł Miss America. Podczas rywalizacji wspierał ją ojciec, który także ucierpiał w pożarze domu oraz jej mąż Michael Haag z dziećmi. – Jestem jedną z 35 uczestniczek. Jestem od nich wiele starsza, ale chce pokazać, że prawdziwe piękno pochodzi z wewnątrz. Chcę dać nadzieję wszystkim tym, którzy mają kompleksy, którzy zmagają się ze swoim bólem – tłumaczyła Danette Haag.

